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الان تتابع واشنطن: نعتزم نشر بطارية باتريوت و4 منظومات رادار و200 جندي لتعزيز دفاعات المملكة والان مع التفاصيل
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قالت وزارة الدفاع الأمريكية، إنها تعتزم إرسال أربعة أنظمة رادار وبطارية صواريخ باتريوت ونحو 200 من أفراد الدعم لتعزيز دفاعات المملكة بعد أكبر هجوم على الإطلاق يستهدف منشآتها النفطية هذا الشهر.
وقال الجيش الأمريكي في بيان إنه خصص عتادا إضافيا “استعدادا لأوامر بنشره” وهو ما يعني إمكانية استخدامه بشكل أسرع في حال وقوع أزمة. ويشمل ذلك بطاريتي صواريخ باتريوت ونظام ثاد.
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