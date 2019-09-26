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الجبير محذرًا إيران.. لا نريد الحرب ولكن سنحاسبكم

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الخميس 26 سبتمبر 2019

عادل الجبير

عادل الجبير

الجبير محذرًا إيران.. لا نريد الحرب ولكن سنحاسبكم

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متابعات_الخليج 365

قال "عادل الجبير" وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، اليوم الخميس، إن جميع الخيارات بما فيها العسكري متاحة أمام بلاده، للرد على هجمات استهدفت منشأتي نفط في المملكة، والتي تواجه إيران اتهامات بالمسؤولية عنها.

 

وأضاف عادل الجبير في حديث لبي بي سي أن تريد تجنب الحرب والتصعيد، إلا أن إيران ستحاسب على الهجمات التي شُنت باستخدام صواريخ وطائرات مُسيّرة.

 

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ودعمت بريطانيا وفرنسا وألمانيا موقف الولايات المتحدة بأن إيران هي المسؤولة عن هذه الهجمات على المنشأتين التابعتين لشركة النفط العملاقة (أرامكو) المملوكة للدولة، ولكن إيران تنفي ضلوعها في العملية.

 

وسبق وأعلنت مليشيا الحوثي الموالية لإيران، قالوا إنهم شنوا الهجمات في إطار حربهم ضد تحالف تقوده السعودية في اليمن، لكن السعودية تقول إن حجم الهجمات وتعقيدها يفوق قدرات الحوثيين.

 

وفي تصريح لمراسلة بي بي سي، ليز دوسيت، في الأمم المتحدة، قال الجبير "الجميع يريدون تجنب الحرب. والجميع يريدون تجنب التصعيد. سننظر في جميع الخيارات المتاحة لنا، وسنتخذ قرارا في الوقت المناسب".

 

 

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