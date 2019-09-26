شكرا لقرائتكم البنتاغون: سننشر صواريخ باتريوت وأجهزة رادار بالسعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أفادت وزارة الدفاع الأميركية، الخميس، بأنها تعتزم إرسال 4 أنظمة رادار وبطارية صواريخ باتريوت ونحو 200 من أفراد الدعم لتعزيز دفاعات المملكة العربية السعودية.

في التفاصيل، قال الجيش الأميركي في بيان، إنه خصص عتادا إضافيا "استعدادا لأوامر بنشره"، وهو ما يعني إمكانية استخدامه بشكل أسرع في حال وقوع أزمة.

ويشمل ذلك بطاريتي صواريخ باتريوت ونظام ثاد.

وقفة حازمة

يذكر أن ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الأمير محمد بن سلمان، كان أكد لوزير الدفاع الأميركي، مارك إسبر، الأربعاء، أن هجوم أرامكو تصعيد خطير ضد العالم.

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كما أشار الأمير محمد بن سلمان، خلال اتصال هاتفي تلقاه من إسبر، إلى أن هجوم أرامكو يتطلب وقفة حازمة حفاظاً على السلم والأمن الدوليين.

من جهته، تطرق وزير الدفاع الأميركي خلال الاتصال، إلى الترتيبات الجارية من أجل إرسال قوات أميركية ذات طبيعة دفاعية إلى المملكة، مؤكداً أن الولايات المتحدة ستقوم بكل ما هو ضروري للمساعدة.

كما شدد على ضرورة كبح سياسة إيران العدائية التي تزعزع الاستقرار في المنطقة.

إلى ذلك، جدد شكره للمملكة لانضمامها للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية ودورها في المساهمة في حفظ أمن الملاحة والتجارة العالمية.