كان عضوًا بمجلس شورى الإخوان.. تورط في اغتيال «النائب العام».. من هو الإرهابي «علي بطيخ» صاحب تسريب «الكنائس»

الموجز

سجل حافل بالتفجيرات والعمليات الإرهابية ضد أبناء الوطن.. «علي بطيخ» صاحب التسريبات الصوتية الذى حرض صراحة على مؤسسات الدولة والكنائس والأديرة.

فضائح الإخوان وتدليسهم عرض مستمر، وآخرها التسريب الصوتي لقيادي إخواني هارب يدعى "علي بطيخ"، مع أحد عناصر جماعة الإخوان الإرهابية في مصر.

مكالمة مسربة

وقال "بطيخ"، خلال مكالمة هاتفية مُسربة له مع شاب إخواني: "أنا حابب في البداية أبلغك وكل الأخوة في مصر، أننا فخورون باللي حصل في مصر اليومين اللي فاتوا في المظاهرات، وخاصة إنها أحرجت النظام بشكل كبير جدا، ووضعته في حجمه الطبيعي أمام العالم"، متابعا: "مش محتاج أكد عليك تاني في التعليمات الأخيرة، وخاصة ممنوع الاقتراب من الأديرة والكنائس تماما، إحنا بنجهز لهم حاجة ستزيد الأمر اشتعالا".

الإخواني الهارب له تاريخ طويل مع الإرهاب والتفجير، فهو من أبرز القيادات القائمة على تنفيذ المخطط الإرهابي وقام بتدبير عدد من العمليات التفجيرية والإرهابية ضد القوات المسلحة والشرطة والقضاء.

ـ من هو علي بطيخ؟

اسمه بالكامل علي السيد أحمد محمد بطيخ العضو بمجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين من مواليد 1955 بمحافظة الجيزة.

ـ تدرجه في الجماعة:

كان عضوا عامل بجماعة الإخوان المسلمين، ثم مسئول مكتب إدارى، وعضو مجلس شورى عام وبعد ثورة 30 يونيو تم اختياره عضوا باللجنة الإدارية العليا القائمة بأعمال مكتب الإرشاد ثم هرب إلى تركيا لتنفيذ عملياته الاجرامية.

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ـ حادث تبادل إطلاق نار:

في أكتوبر من عام 2016 تم إحالة بطيخ للمحكمة العسكرية في القضية التي حملت رقم 5 لسنة 2016 جنايات عسكرية، في حادث تبادل إطلاق نار مع قوات الأمن أثناء حمله أمنية.

ـ اغتيال هشام بركات:

سبق أن صدر ضده أحكام من القضاء العسكري بالإعدام أو السجن المشدد في قضية إغتيال النائب العام المستشارهشام بركات في يونيو 2017.

ـ نشر أخبار مضللة:

في يناير 2017 تم إدراجه في الكيانات الإرهابية لإشتراكه في عمليات إرهابية تهدد أمن وإستقرار مصر حيث تم اتهامه بتمويل شراء الأسلحة وإعداد وتدريب أفراد من جماعة الإخوان بدنيًا وعسكريًا لاشتراكهم في عمليات إرهابية ضد رجال الشرطة والقوات المسلحة، واتهم بتعمده نشر أخبار مضللة وكاذبة حول الإقتصاد المصري والقوانين والدستور إلى جانب تعطيل مؤسسات الدولة من ممارسة واجباتها وأعمالها والتحريض على قلب نظام الحكم.

ـ إدراجه بقوائم الإرهاب:

في أبريل 2018، نشرت الجريدة الرسمية، قرارًا من محكمة جنايات القاهرة، بإدراج علي بطيخ على قوائم الإرهابيين لمدة 5 سنوات، وذلك على قضية جديدة رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، على خلفية اتهامه وآخرين بارتكابهم جرائم تمويل شراء الأسلحة، وتدريب عناصر الجماعة وإعدادهم بدنيا للقيام بعمليات إرهابية، ونشر الأخبار والشائعات الكاذبة، وتهريب ما تبقى من أموال الجماعة بالعملة الصعبة للخارج من خلال شركات الصرافة التابعة للجماعة.