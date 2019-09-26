هاشتاج "#رجال_الشرطة_المصرية" يتصدر مواقع التواصل لدعم الداخلية

الموجز



دشن نشطاء موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الخميس، هاشتاج بعنوان "#رجال_الشرطة_المصرية"، بهدف دعم الداخلية في مواجهة الدعوات التخريبية والمظاهرات من قبل جماعة الإخوان الإرهابية.

وقال أحد النشطاء: "رحم الله شهداء الوطن.. والا لعنة الله على كل من أراد بمصر وأهلها شرا وسوء".

وقال آخر "ربنا يحميكوا لمصر... بكم مصر في أمان الله". كمال أضاف آخر قائلا: ربنا يرحم رجال الشرطة المصرية شهداء العريش ويشفي المصابين.

وأضاف ثالث: "كلمة شكر دي قليلة عليكم ربنا يحفظ مصر ويحفظكم من كل شر وتحية خاصة لرجال الشرطة المصرية".

تكما صدر هاشتاج #هنسيب_الشارع_للداخلية، مواقع التدوينات القصيرة تويتر رداً على دعوات جماعة الإخوان الإرهابية ، للنزول للشوارع والتظاهر يوم الجمعة القادم.

وكان عدد من الفنانين قد أعلن، عبر مقطع فيديو، دعمهم للرئيس عبد الفتاح السيسي والجيش المصري والشرطة، داعين المواطنين إلى النزول لتأييد القوات المسلحة في ميدان الشهيد هشام بركات، يوم الجمعة المقبلة.

وظهر في المقطع، عدد من المشاهير منهم محمد فؤاد ومحمد نور ولطيفة وريكو، وطارق يحيى وطارق الشيخ، وعصام كاريكا وعبد الظاهر السقا، وآخرون.

وقال الفنان محمد فؤاد: "الجمعة الجاية استنوني عند المنصة، هنزل تأييد للجيش والشرطة وسيادة رئيس الجمهورية، وهغني لكم أغاني الجديدة، ألبوم فؤش الجديد، ومش هتخرب تاني".

بينما قال الفنان محمد نور:" مستنيكم يوم الجمعة، عشان ننزل كلنا ونحتفل بجيشنا ورئيسنا، وتحيا مصر"، وأضاف طارق الشيخ: "لكل واحد خايف على استقرار مصر، هنكون يوم الجمعة في ميدان الشهيد هشام بركات".

وأبرز من شارك في تلك الحملة من الفنانين" لطيفة ومحمد نور ومحمد فؤاد، والمطرب الشعبي طارق الشيخ وريكو وعصام كاريكا وسمسم شهاب، والفنان أحمد صيام، والإعلام ممدوح موسي.

نشرت حنان ابراهيم على صفحتها قائلة:"#حنسيب_الشارع_للداخليه، وهنصلي وندعي ربنا يحفظ جيشنا وشرطتنا حاميين بلادنا "ربنا يحميهم ويرجعهم لأهاليهم سالمين".

وقال عبدالله غازي:" الشعب المصري100مليون، والاخوان بعدد الأصابع، فلايصبكم اي قلق وهما ينشطون بتوتر ولكن من الخارج #حنسيب_الشارع_للداخليه".

وقال خالد العشري:" اى تجمع فى الشارع فى شكل تظاهرة معناه عدم استقرار فى مصر و سيترجم بالسلب فى الميديا . اتركوا الأمن يتعامل مع أى مخرب أو خارج عن النظام لأنها هتبقى محاولات تخريب مش مظاهرات . و لو فيه احتياج ننزل يا السيسى هيبلغنا بنفسه يا هنعرف ان مطلوب ننزل . و ده محصلش و معتقدش انه هيحصل الأن".