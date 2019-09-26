حنكش: لماذا اللعب بسعر الصرف وأين تبخرت التطمينات وطارت الإصلاحات؟

سأل عضو "​حزب الكتائب اللبنانية​" النائب ​الياس حنكش​: "لماذا اللعب بسعر الصرف؟ لماذا الناس يتحمّلون أسعار سوق سوداء وأكلاف هندسات ماليّة؟ من مسؤول ومن مستفيد من التلاعب؟". وتساءل في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي: "أين نتائج إجراءات "​مصرف لبنان​" لتوفّر الدولار، وآخرها وديعة 1.4 مليار دولار؟ أين تبخّرت التطمينات؟ أين طارت الإصلاحات؟ أليس مفروضًا أنّ يتوفّر الدولار؟"، مشدّدًا على أنّ "مصالح الناس لا تتحمّل. صارحونا".

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