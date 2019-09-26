الجيش: 6 طائرات حربية إسرائيلية و7 طائرات استطلاع خرقت حرمة الأجواء اللبنانية أمس والثلثاء

أعلنت قيادة الجيش اللبناني - ​مديرية التوجيه​، أنّ "​طائرة​ استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي، خرقت بتاريخ 25 أيلول 2019، عند الساعة 21:40 الأجواء اللبنانية من فوق ​بلدة كفركلا​، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق ​الجنوب​، من ثمّ غادرت الأجواء بتاريخ 26 أيلول 2019 عند الساعة 02:50 من فوق البلدة المذكورة".

وأوضحت في بيان، أنّ "عند الساعة 04:45، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، ​بيروت​ وضواحيها، ​بعبدا​، وعاليه، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 09:20 من فوق بلدة ​الناقورة​". ولفتت إلى أنّ "عند الساعة 06:05، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق ​بلدة رميش​، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق الجنوب، و​مرجعيون​، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 11:55 من فوق بلدة كفركلا. وعند الساعة 07:15، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق بيروت وضواحيها، بعبدا وعاليه، من ثمّ غادرت الأجواء عند الساعة 13:10 من فوق البلدة المذكورة".

وبيّنت المديرية أنّ "طائرتين حربيتين تابعتين للعدو الإسرائيلي، خرقتا عند الساعة 11:20 الأجواء اللبنانية من فوق ​بلدة كفرشوبا​، ونفذتا طيرانًا دائريًّا فوق البحر بين مناطق ​البترون​ وجبيل، من ثمّ غادرتا الأجواء عند الساعة 11:45 من فوق بلدة رميش"، منوهّةً إلى أنّ "طائرة استطلاع تابعة للعدو الإسرائيلي خرقت بتاريخ 24 أيلول 2019 عند الساعة 18:00، الأجواء اللبنانية من فوق بلدة كفركلا، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق مناطق ​البقاع الغربي​، من ثمّ غادرت الأجواء بتاريخ 25 أيلول 2019 عند الساعة 5:00 من فوق بلدة رميش".

كما أفادت بأنّ "بتاريخ 25 أيلول 2019 الساعة 11:20، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق بلدة الناقورة، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق البحر بين مناطق خلدة و​الدامور​، من ثمّ فوق مناطق بيروت وضواحيها، بعبدا، وعاليه، وبعدها غادرت الأجواء عند الساعة 17:25 من فوق البحر غرب بلدة الناقورة. وعند الساعة 16:15، خرقت طائرة عدوّة مماثلة الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة الناقورة، ونفّذت طيرانًا دائريًّا فوق البحر بين خلدة والدامور من ثمّ فوق مناطق الجنوب، وبعدها غادرت الأجواء عند الساعة 21.25 من فوق بلدة كفركلا".

وذكرت المديرية أنّ "طائرتين حربيتين تابعتين للعدو الإسرائيلي، خرقتا بتاريخ 25 أيلول 2019 الساعة 13:30، الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة الناقورة، ونفّذتا طيرانًا دائريًّا فوق البحر بين مناطق ​طرابلس​ وجونية، ثمّ غادرتا الأجواء عند الساعة 14.00 من فوق بلدة الناقورة"، موضحةً أنّ "وعند الساعة 14.05، خرقت طائرتان معاديتان مماثلتان الأجواء اللبنانية من فوق البحر غرب بلدة الناقورة، ونفذتا طيراناً دائرياً فوق البحر بين مناطق طرابلس، جبيل والجنوب، ثمّ غادرتا الأجواء عند الساعة 15.15 من فوق البحر غرب بلدة الناقورة.