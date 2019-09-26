ضاهر: هناك من يحمي قضية التهريب عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية

اشار عضو تكتل "​لبنان​ القوي" النائب ​ميشال ضاهر​ أن "​الصناعة​ في لبنان تواجه بعض المشاكل وهناك تضييق في مكان ما على ​الدولار​ في السوق"، داعيا "لتأمين الدولار الموجود في ​المصرف المركزي​ للادوية والمواد الاستهلاكية ومستلزمات الانتاج الصناعية والزراعية و​المحروقات​ كي لا يضطر الصناعي لشراء الدولار من السوق السوداء".

وفي حديث تلفزيوني راى ضاهر ان "هناك من يحمي قضية التهريب عبر المعابر الشرعية وغير الشرعية"، معتبرا انه "في الوضع الحالي نحن بحاجة الى الخروج من ​الاقتصاد​ الحر الذي نغتني به"، مؤكدا أنه "اذا لم نضبط الحدود سنواجه نزيفا كبيرا ويجب ضبطه على المدى ​القصير​ للمحافظة على الدولار".

وشدد على انه "لا يمكننا ان نكمل على هذا النحو وتكلفة العمالة في الصناعة اللبنانية هي 20 بالمئة"، معتبرا ان " التهريب وصل تأثيره الى المواطن واللبناني بدأ يشعر انه إذا كانت الدولة بخير فهو بخير".