ركّز رئيس "حزب الكتائب ال​لبنان​ية" النائب ​سامي الجميل​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "مع رحيل الرئيس الفرنسي السابق ​جاك شيراك​ ، لم تُقلب فقط صفحة كبيرة من الحياة السياسيّة الفرنسيّة، بل خسر لبنان رجلًا ساهم بنشاط في استعادة سيادته الوطنية في ​14 آذار​ 2005".

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كانت هذه تفاصيل خبر سامي الجميل نعى شيراك: خسرنا رجلا ساهم بنشاط في استعادة لبنان سيادته الوطنية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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