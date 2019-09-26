ابو فاعور: لبنان لا يمكن ان يكون كبيرا الا من خلال تعزيز انتاجه

اعتبر وزير الصناعة ​وائل أبو فاعور​ ان "الصناعة تستحق ان تكون قضية و​متحف الحرير​ في بسوس يرمز الى اهم وأبرز نهضة صناعية شهدها ​لبنان​ مع الامير فخرالدين المعني"، مشيرا الى ان "لبنان كان كبيرا قبل لبنان الكبير وكيانه كان أكبر مع فخر الدين ولبنان لا يمكن ان يكون كبيرا الا من خلال تعزيز وتطوير انتاجه".

وفي حديث تلفزيوني كشف أبو فاعور أن "خطة الطوارئ قيد التنفيذ واليوم بعد جهد جهيد صدر في الجريدة الرسمية مرسوم حماية بعض المنتجات الوطنية"، مؤكدا "اننا اخذنا مجموعة اجراءات تسهيلة مع جمعية الصناعيين سواء كان على المرفأ وفي معهد البحوث الصناعية وزدنا ساعات العمل في المرفأ".

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