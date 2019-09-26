الخبير الإقتصادي حسن خليل يعرض مجموعة اقتراحات للخروج من الأزمة المالية

اعتبر الخبير الإقتصادي ​حسن خليل​ ان "وجود سعرين لصرف ​الليرة اللبنانية​ أمر طبيعي لأن البنوك لم تعد تلبي، فيلجأ الناس الى الصرافين الذين يتلاعبون بسعر الصرف ولكن بمبالغ محدودة، وهي للاستهلاك اليومي وليست مبالغ كبيرة، فالصراف لا يملك ​دولار​ بكمية كبيرة".

وفي حديث لـ"لاقتصاد" علق خليل على الودائع في العملة الاجنبية المتبقية في البنوك، مشيرا الى ان "هدرها سيؤدي الى يوم لا نستطيع فيه ​استيراد​ الدواء و​القمح​ و​البنزين​ والمواد الاساسية، لذا يحتاج ​الوضع الاقتصادي​ الى ​عملية جراحية​ فورية".

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