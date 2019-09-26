الخبير الإقتصادي حسن خليل يعرض مجموعة اقتراحات للخروج من الأزمة المالية

اعتبر الخبير الإقتصادي حسن خليل ان "وجود سعرين لصرف الليرة اللبنانية أمر طبيعي لأن البنوك لم تعد تلبي، فيلجأ الناس الى الصرافين الذين يتلاعبون بسعر الصرف ولكن بمبالغ محدودة، وهي للاستهلاك اليومي وليست مبالغ كبيرة، فالصراف لا يملك دولار بكمية كبيرة".
وفي حديث لـ"لاقتصاد" علق خليل على الودائع في العملة الاجنبية المتبقية في البنوك، مشيرا الى ان "هدرها سيؤدي الى يوم لا نستطيع فيه استيراد الدواء والقمح والبنزين والمواد الاساسية، لذا يحتاج الوضع الاقتصادي الى عملية جراحية فورية".
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