اعتبر عضو "​اللقاء الديمقراطي​" النائب ​بلال عبدالله​ في حديث تلفزيوني أن "كلام رئيس الجمهورية ميشال عون عن الاتفاق مع الدولة السورية من أجل الاتفاق على تأمين عودة النازحين السوريين إلى بلادهم أمام الجمعية العام للامم المتحدة هو محاولة لتخفيف عبء النزوح عن ​لبنان​ ونحن إلى جانبه في ذلك"، مشيراً إلى أن "أي حديث عن اتفاق مع الدولة السورية لتأمين عودة النازحين السوريين إلى بلادهم بحاجة لمناقشة داخل ​مجلس الوزراء​".

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كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله: أي حديث عن اتفاق مع سوريا لتأمين عودة النازحين لبلادهم بحاجة لمناقشة داخل الحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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