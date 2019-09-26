حاصباني: باسيل يحرق المراحل ولا يجب الحكم على أي حزب نظرا لأدائه بالحرب

لفت نائب رئيس الحكومة ​غسان حاصباني​، إلى أنّ "​حزب القوات اللبنانية​" بُني من مصاعب وأخطاء، إلى أن وصل إلى ما وصل إليه اليوم، وهو يتطلّع إلى المستقبل"، مبيّنًا أنّ "طبعًا هناك أخطاء ارتُكبت لا سيما في مراحل الحرب، عندما كان "مرغم أخاك لا بطل". ولا يجب الحكم على "القوات اللبنانية" أو أي حزب آخر نظرًا لأدائه خلال الحرب، فقواعد الحرب تختلف عن قواعد السلم".

ونوّه في حديث تلفزيوني، إلى أنّ "مقاربات النائب ​نعمة افرام​ ومطالعاته تكون مجدية غالبًا، ورئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ لديه خبرة هائلة في إدارة الأمور. أمّا رئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية ​جبران باسيل​ فأحيانًا يستعجل الأمور ويحرق المراحل، وهذا أمر سلبي". ورأى أنّ "أحيانًا، تصل النائبة ​بولا يعقوبيان​ إلى مرحلة محاربة طواحين الهواء، رغم أنّها تعمل على ملفات جيّدة. وهناك سياسيون يعملون وفق مبدأ "الغاية تبرّر الوسيلة".

وركّز حاصباني على أنّ "الحنكة السياسيّة لدى جنبلاط متقدّمة جدًّا، وقد تكون ضمن العبقرية السياسية"، مشيرًا إلى أنّ "رئيس "حزب القوات اللبنانية" ​سمير جعجع​ يشبه النبي من ناحية الفكر العام، ورئيس الجمهورية ​ميشال عون​ رصين وصاحب رؤية، ورئيس الحكومة ​سعد الحريري​ رجل عملي بنظرة شابة متجدّدة. في حين أنّ رئيس مجلس النواب نبيه بري صاحب خبرة سياسيّة طويلة، والأمين العام لـ"حزب الله" السيد ​حسن نصرالله​ شخص متكلّم بطريقة فعّالة".

وشدّد على أنّ "رئيس الجمهورية الراحل ​بشير الجميل​ رؤيوي ويتمتّع بصفات القيادة، وباسيل نشط جدًّا ويعمل بكثافة وسرعة، أمّا جعجع فرجل الحكمة والمواقف، ورئيس "حزب الكتائب اللبنانية" النائب ​سامي الجميل​ فطموح جدًّا".