سرحان حول تأهيل الاحداث الموقوفين: الهدف نقلهم من متهمين إرهابيين إلى مؤمنين بالحياة

اكد وزير العدل ​ألبرت سرحان​ في حفل إطلاق التقرير الوطني الأول حول تأهيل الأحداث الموقوفين والمحكومين بتهم تتعلق بالتطرف العنيف أو ​الإرهاب​ في ​لبنان​، في السراي الحكومي، ان "إنطلاقا من حرصه الأكيد وسعيه الدائم إلى ترسيخ مبادىء السلام والتلاقي والحوار بين اللبنانيين، أنوه في سياق هذه المشهدية الحاضنة، بالتنسيق المنتج والهادف بين ​وزارة العدل​ و​وزارة الداخلية والبلديات​ في إطار مشروع تطوير إدارة السجون وبرامج تأهيل واندماج ​السجناء​ الشديدي الخطورة في لبنان الممول من الدولة الكندية في إطار دعمها المستمر للبنان، وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني ب​المخدرات​ والجريمة".

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