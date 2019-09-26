باسيل شارك بالامس في نيويورك بعشاء من تنظيم منتدى دافوس ضم كبار المسؤولين العالميين

شارك وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ بالامس في ​نيويورك​ بعشاء من تنظيم منتدى دافوس ضم كبار المسؤولين العالميين وخاصة اميركيين بحضور مستشار الامن القومي الجديد.

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