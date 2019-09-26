كرم: المآسي الاقتصادية والاجتماعية تتسارع بالتفجر ولبنان بحاجة لإصلاح فوري

شدّد أمين سر تكتل "الجمهورية القوية" النائب السابق ​فادي كرم​، على أنّ "المآسي الاقتصاديّة والاجتماعيّة تتسارع بالتفجّر الواحدة تلوى الأخرى". وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "الكارثة الكُبرى أنّ بعض المسؤولين ما زالوا لا يدركون ماذا يحدث، أو لا يريدون أن يعترفوا أنّ سياساتهم هي الّتي أوصلتنا إلى الوضع الحالي، يا له من تكابر ومُكابرة مُدمّرة"، مؤكّدًا أنّ "​لبنان​ بحاجة لإصلاح فوري ينفّذه حكماء".

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