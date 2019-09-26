فادي الجميل: الصناعة اللبنانية قادرة على منافسة الصناعات الأجنبية

اشار رئيس جمعية الصناعيين فادي الجميل إلى أن "بلد مشرّع واقتصادنا حر عند الطلب والسلعة تصل الى لبنان بأسعار غير طبيعية"، معتبرا ان "الجميع اليوم يتباهى بأن لبنان بلد التجارة ولكننا نريد لبنان متكامل واقتصاد حر ذكي".
وفي حديث تلفزيوني شدد الجميل على "اننا نملك القدرة على تطوير صناعتنا اكثر ولدينا قدرات عالية ويجب ان نعطي ثقة للصناعة لأنها ضرورة للاقتصاد"، مؤكدا ان "الصناعة اللبنانية قادرة على منافسة الصناعات الأجنبية".
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