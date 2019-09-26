أكدت ​غرفة التحكم المروري​ في ​قوى الامن الداخلي​ أن "زحمة السير في بعض المناطق سبببها تهافت المواطنين على محطات ​الوقود​ اثر إعلان نقيب أصحاب محطات الوقود ​سامي البراكس​ الاضراب المفتوح ابتداء من الليلة".

ونفت الغرفة "ما يتم تداوله من معلومات عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن ​قطع طرقات​ في ​بيروت​ و​الأشرفية​ و​الكولا​ و​كورنيش المزرعة​ و​الزلقا​، للمطالبة باسقاط ​الحكومة​".

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كانت هذه تفاصيل خبر التحكم المروري نفت مايتم تداوله عن قطع للطرقات: زحمة السير سببها التهافت على محطات الوقود لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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