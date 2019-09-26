الشركات المستوردة للنفط: غدا يوم عمل طبيعي وسيتم تسليم جميع المشتقات النفطية

أعلنت الشركات المستوردة للنفط في ​لبنان​ في بيان لها انه "بناء على الاجتماع الذي عقد اليوم بين وفد الشركات المستوردة للنفط واللجنة المكلفة من ​مصرف لبنان​ لمتابعة موضوع الالية التي ستوضع بالنسبة لتغطية الاعتمادات لشراء ​المحروقات​ من الخارج والاجتماع الذي دعى اليه غدا رئيس ​مجلس الوزراء​ ​سعد الحريري​، نؤكد ان يوم غد الجمعة 27 ايلول 2019 هو يوم عمل طبيعي وسيتم تسليم جميع المشتقات ​النفط​ية (بنزين / ديزل / غاز سائل بوتان بروبان)".

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