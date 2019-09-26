الحرس الثوري: وجهنا دعوة لقطر لإجراء تدريبات مشتركة

أعلن قائد القوة البحرية في الحرس الثوري الإيراني الأميرال ​علي رضا تنكسيري​ أن "​ايران​ وجهت إلى دولة قطر دعوة لإجراء تدريبات مشتركة في المنطقة"، مشيرا الى ان "​طهران​ تتعاون مع بعض دول المنطقة لتعزيز قدراتها الدفاعية وهي تعتزم إجراء تدريبات مشتركة مع ​سلطنة عمان​ و​العراق​ في العام الجاري".

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