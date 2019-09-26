الرئيس عون غادر نيويورك متوجها الى بيروت

غادر رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ مطار جون كينيدي في ​نيويورك​، عائدا الى ​بيروت​ بعد ترؤسه وفد ​لبنان​ الى اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة بدورتها الرابعة والسبعين، حيث القى كلمة لبنان والتقى عددا من رؤساء الدول والوفود والمسؤولين الدوليين.

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