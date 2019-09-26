الشرطة الإيرانية ضبطت 8,8 أطنان من المخدرات كانت في طريقها إلى أوروبا

أعلن نائب قائد الشرطة الإيرانية أيوب سليماني "ضبط 8,8 أطنان من المواد المخدّرة الّتي كانت في طريقها إلى أوروبا، والكشف عن إحدى أكبر شبكات التهريب".
وأوضح أنّ "الحمولة المضبوطة عبارة عن 3,5 أطنان من "المورفين" و5,3 أطنان من "الأفيون"، مفيدًا بـ"توقيف تسعة مشتبه بهم، كان بحوزتهم 20 كيلوغرامًا من "الهيرويين" و130 سلاحًا ناريًّا".
ولفت التلفزيون الرسمي الإيراني إلى أنّ "هذه الشحنة الكبرى من المخدرات الّتي كانت مخبأة داخل صهريج للوقود ووصلت عبر الحدود الشرقية لإيران، كان من المفترض أن يتمّ تنزيلها ومن ثمّ تهريبها إلى دول أوروبية".
وتضبط إيران سنويا مئات الأطنان من المواد المخدّرة المحظورة وتقوم بإتلافها.
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