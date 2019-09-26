البنتاغون: سنرسل 200 جندي وصواريخ باتريوت وأجهزة رادار لتعزيز دفاعات السعودية

أعلنت المتحدث باسم ​وزارة الدفاع الأميركية​ (​البنتاغون​) جوناثان هوفمان، "أنّها تعتزم إرسال أربعة أنظمة رادار وبطارية ​صواريخ​ "باتريوت" ونحو 200 من أفراد الدعم، لتعزيز دفاعات ​السعودية​"، بعد أكبر هجوم على الإطلاق يستهدف منشآتها النفطية هذا الشهر.

وأوضح أنّ "هذا الانتشار سيعزّز الدفاع الجوي والصاروخي للسعودية عن البنية التحتية العسكريّة والمدنيّة الحيويّة".