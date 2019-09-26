البنتاغون: سنرسل 200 جندي وصواريخ باتريوت وأجهزة رادار لتعزيز دفاعات السعودية

أعلنت المتحدث باسم وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) جوناثان هوفمان، "أنّها تعتزم إرسال أربعة أنظمة رادار وبطارية صواريخ "باتريوت" ونحو 200 من أفراد الدعم، لتعزيز دفاعات السعودية"، بعد أكبر هجوم على الإطلاق يستهدف منشآتها النفطية هذا الشهر.
وأوضح أنّ "هذا الانتشار سيعزّز الدفاع الجوي والصاروخي للسعودية عن البنية التحتية العسكريّة والمدنيّة الحيويّة".
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