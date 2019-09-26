جاك شيراك في صور طريفة وأخرى جمعته بقيادات عربية

دبي - بواسطة محمد فارس © MAL/SAA/ الرئيس الفرنسي الأسبق الراحل جاك شيراكجاك شيراك في صور طريفة وأخرى جمعته بقيادات عربية

دفع خبر وفاة الرئيس الفرنسي الأسبق، جاك شيراك، اليوم الخميس، محبيه ومتابعي الشأن السياسي في فرنسا لمشاركة مجموعة من الصور التي وثقت لحظات مميزة من حياته.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة طريفة لشيراك وهو يقبل رأس حارس مرمى المنتخب الفرنسي في مونديال 1998، فابيان بارتيز، بعد تتويج منتخب بلاده بكأس العالم.

وعرفت الصورة الشهيرة لشيراك وهو يتجاوز أحد الحواجز الموجودة في مدخل مترو باريس تداولا واسعا، حيث بدا فيها شيراك غير مبال بكاميرات الصحفيين التي وثقت اللحظة الطريفة.

ونشرت حسابات على "تويتر" صورة الرئيس الفرنسي الراحل أثناء تواجده بالقاهرة سنة 1987 رفقة الرئيس المصري الأسبق، حسني مبارك، أثناء تدشين مترو الأنفاق بالمدينة.

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وربط مغردون آخرون بين وفاة شيراك ووفاة الرئيس التونسي الأسبق، زين العابدين بن علي، قبله بأسبوع، حيث نشروا صورة للرئيسين السابقين وهما يتبادلان ابتسامتين عريضتين.

وشاركت حسابات جزائرية صورة لشيراك أثناء زيارته للبلاد في ديسمبر 2001، حيث يظهر الرئيس الفرنسي ونظيره الجزائري وقتها، عبد العزيز بوتفليقة، رفقة فتيات بالزي التقليدي الجزائري، فيما يبدو أنها مراسم استقبال الرئيس الفرنسي.

وكانت صورة شيراك رفقة رئيس وزراء لبنان الراحل، رفيق الحريري، من بين الأكثر تداولا، فقد كان الرجلان الراحلان يعتبران نفسيهما صديقين، وليس مجرد رجلي سياسية تجمعهما الدبلوماسية.

المصدر: RT + "تويتر"