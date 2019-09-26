شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو يكشف فبركة قنوات الإخوان للأحداث .. ونشر الفوضى فى البلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعدت مؤسسة "ماعت" تقرير جديد بالفيديو، يكشف فبركة وأكاذيب قنوات الإخوان التى تبث من تركيا، إضافة إلى قناة الجزيرة القطرية، والمواد الفيلمية المفبركة التى تعدها من أجل التأثير على الدولة المصرية، وهدم استقرار الوطن .

التقرير رصد، ما قامت به قنوات الإرهاب، من بث للشائعات والأكاذيب، وعرض الصور والفيديوهات المزيفة، ودعواتهم المشبوهة للتظاهرات المزعومة .

وكشف التقرير، عن هدف جماعة الاخوان تكريث حالة الفوضى فى البلاد، طوال الفترة الماضية والحالية، والهجوم المستمر على الدولة من خلال منصاتهم الإعلامية بالاستعانة بصور وفيديوهات قديمة، وإذاعتها على أنها فيديوهات حديثة.

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