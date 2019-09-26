شكرا لقرائتكم خبر عن "سياحة البرلمان": زيارات السيسى الخارجية تعكس صورة مصر الحديثة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب أحمد إدريس، وكيل لجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، أن زيارات الرئيس عبدالفتاح السيسي ، لمختلف بلدان العالم خلال الفترة الماضية، والتي كان آخرها مشاركته في فعاليات الأمم المتحدة، ولقائه مع زعماء وقادة ورؤساء العالم، فضلًا عن اللقاءات التي عقدها مع مجتمع رجال المال والأعمال في واشنطن، حققت العديد من النتائج الإيجابية المرجوة منها سواء على الصعيد السياسي أوالاقتصادي، فسياسيًا؛ أعادت لمصر ريادتها دوليًا بعد أن فقدتها خلال الفترات السابقة.

وتابع وكيل لجنة السياحة والطيران بالبرلمان قائلا :على الصعيد الاقتصادي تفتح الباب لاستقبال عشرات الشركات الأجنبية التي تدخل السوق المصري لأول مرة، كما أنها تبعث برسالة بأن مصر شمسها لن تنطفئ مهما حاول البعض ويسودها الأمن والاستقرار.

وأشار ادريس ، إلى أن هذه الزيارات الخارجية، تعكس صورة مصر الحديثة المنفتحة على الآخرين، الساعية للتنمية والنهضة الاقتصادية لأبناء وطنها، وتأكيدًا على موقفها الثابث إزاء القضايا الإقليمية المهمة، وعرض لصوت القارة الإفريقية أمام العالم بأسره.