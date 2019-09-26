هلع وسط محطة قطار الرباط.. سقوط زجاج من رافعة يُخلف مصابين

أصيبَ، زوال يوم الخميس، داخل ورش محطة القطار الرباط المدينة لـ”تجيفي”، عدد من العمال بعدمَا سقطَ زجاج ثقيل كانت تحمله إحدى الرافعات.

وعلم “اليوم24” أنّ الزجاج تطاير وأصابَ عمال آخرين، نُقلوا إلى مستشفى ابن سينا لتلقي العلاجات الضرورية.

وقال مصدر مطلع لـ”اليوم24″، إنّ عدد المصابين غير محدد حتى الآن، مرجحًا أن يكون الحادث خلفَ قتلى أيضًا في صفوف العمال، في انتظار معطيات رسمية بشأن الحادثة.

وكانَ الملك محمد السادس أشرف على إعطاء انطلاقة مشروعي بناء المحطتين السككيتين الجديدتين الرباط- المدينة والرباط- أكدال، وذلك باستثمار إجمالي قدره 1,05 مليار درهم، إذ شرعت محطة القطار أكدال في عملها خلال الآونة الأخيرة بعد تدشينها من طرف الملك والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

أما محطة الرباط المدينة، التي تجري بها الأشغال حاليًا، تُكلف (450 مليون درهم)، وتهم إعادة تهيئة المحطة القديمة المصنفة كمعلمة تاريخية، عبر تحويلها إلى رواق فني، وتغطية الخطوط السككية، وتشييد بناية جديدة للمسافرين من ثلاثة طوابق (16 ألف متر مربع).