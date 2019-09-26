بين غضب جماهير الوداد واتهامات “التمرد” على المنتخب.. التكناوتي يعود للتداريب

من المرتقب أن يعود رضا التكناوتي، حارس مرمى فريق الوداد البيضاوي، لتداريب الفريق، يوم غد الجمعة، بعد أن منحه الدكتور عبد الرزاق هيفنتي، رخصة لمدة 3 أيام، وذلك بسبب “تعرضه لإصابة على مستوى الكاحل”.

وغاب التكناوتي، عن مباراة المنتخب المغربي المحلي الأخيرة أمام الجزئر، في إطار الإقصائيات المؤهلة لنهائيات كأس إفريقيا للاعبين المحليين، كما أنه غاب أيضا، عن لقاء فريقه، في كأس العرش، أمام الجيش الملكي، بسبب “الإصابة”.

ومن المرتقب أن يتوصل الحسين عموتة، مدرب المنتخب المغربي المحلي، بتقرير من الدكتور هيفتي حول إصابة التكناوتي، وهو التقرير الذي سيحسم فيما إن كان اللاعب قد “تمرد” فعلا، كما أشارت العديد من الشائعات، أم أن الأمر راجع فعلا للإصابة.

وتلقى الحارس السابق لاتحاد طنجة، انتقادات لاذعة من طرف أنصار الفريق الأحمر، الذين اتهموه بتعمد الغياب عن مباراة الجيش الأخيرة، حتى يتجنب عقوبات من الجامعة، ما أدى إلى الهزيمة والخروج من الكأس الفضية بسبب “أخطاء كارثية” من الحارس البديل الخروبي، وهي الاتهامات التي ينفيها الحارس بشكل قاطع.