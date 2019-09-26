بعد أيام على ولادة طفلها.. أم تنتحر بطريقة مأساوية داخل المستشفى

شهد المستشفى المحلي بتارجيست، اليوم الخميس، حالة انتحار سيدة داخل إحدى الغرف المتواجدة بجناح الولادة، بعد أيام من وضعها لمولودها.

السيدة البالغة من العمر 40 سنة، كان من المفترض أن تغادر المستشفى اليوم الخميس، لكنها اختارت وضع حد لحياتها بلف قطعة قماش حول عنقها وخنقت نفسها بطريقة مأساوية داخل غرفة بجناح الولادة، حوالي الساعة الخامسة صباحا.

ولحدود كتابة هذه الأسطر، لم يتم معرفة الأسباب الحقيقية لإقدامها على الانتحار، لكن، لم يستبعد مقربون من الضحية أن يكون سبب الإنتحار راجع إلى اضطرابات نفسية كانت تعاني منها.

وفور علم إدارة المستشفى بموضوع الإنتحار، قامت بالاتصال بمفوضية الأمن التي حضر عناصرها إلى عين المكان، وتم فتح تحقيق في الموضوع وإحالة جثة السيدة إلى التشريح الطبي لمعرفة ظروف وملابسات الوفاة.