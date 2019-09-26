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مصرع شاب من كابول في حادث طرق قرب شعب

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القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي الشاب عدنان أيمن عكري من قرية كابول، مصرعه، متأثرًا بجروحه الحرجة التي أصيب بها في حادث طرق وقع قرب مفرق شعب، مساء اليوم الخميس.

وعلم أن الحادث نجم عن تصادم دراجة نارية التي كان يستقلها عكري بمركبة أخرى في مفرق شعب. وأصيب في الحادث ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة. 

ونقل عكري وهو شاب في العشرينات من عمره، بحالة حرجة إلى المستشفى ليتم الإعلان عن مصرعه لاحقًا متأثرًا بجراحه.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على عرب 48 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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