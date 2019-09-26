مصرع شاب من كابول في حادث طرق قرب شعب

القدس - بواسطة محمد عز العرب - لقي الشاب عدنان أيمن عكري من قرية كابول، مصرعه، متأثرًا بجروحه الحرجة التي أصيب بها في حادث طرق وقع قرب مفرق شعب، مساء اليوم الخميس.

وعلم أن الحادث نجم عن تصادم دراجة نارية التي كان يستقلها عكري بمركبة أخرى في مفرق شعب. وأصيب في الحادث ثلاثة أشخاص بجروح متفاوتة.

ونقل عكري وهو شاب في العشرينات من عمره، بحالة حرجة إلى المستشفى ليتم الإعلان عن مصرعه لاحقًا متأثرًا بجراحه.