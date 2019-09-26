شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الرئيس الفلسطيني يدعو لإنتخابات عامة في الضفة وغزة والان مع التفاصيل

قال الرئيس الفلسطيني "محمود عباس أبو مازن"، اليوم الخميس، إنه سيدعو إلى انتخابات عامة بعد عودته إلى الأراضي الفلسطينية.

وخلال خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة، المنعقدة في نيويورك، أضاف عباس أنه "سيحمل المسؤولية لمن يحاول تعطيل الانتخابات".

وأشار الرئيس الفلسطيني إلى أن "جميع الاتفاقات الموقعة مع إسرائيل ستعتبر لاغية في حال ضم أراضي فلسطينية وفق ما أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو".

وكان نتنياهو قد تعهد، بضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية.