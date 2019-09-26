شكرا لقرائتكم خبر عن أبو مازن: ندين الهجوم على منشآت النفط ونؤيد موقف المملكة (فيديو) والان مع التفاصيل

تداول رواد موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، اليوم الخميس، مقطع فيديو مصور، لكلمة رئيس السلطة الفلسطينية، الرئيس محمود عباس أبو مازن، خلال كلمته علي هامش أجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدًا تأيدة للموقف السعودية، معلنًا إدانته للهجوم على مؤسسات النفط فى المملكة.

وقال الرئيس محمود عباس أبو مازن في كلمتة،" بمناسبة الإعتداء الغاشم على مدينة الظهران ومؤسسات البترول في السعودية، اننا ندين هذا الهجوم ونقف بجوار السعودية ونؤيدها في موقفها".