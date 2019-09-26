شكرا لقرائتكم خبر عن بغداد تخرج من عباءة طهران.. نرفض اقتراح إيران بشأن تحالف دول الخليج والان مع التفاصيل

أكد "محمد علي الحكيم" وزير الخارجية العراقي، بأن بلاده ليست مستعدة للانضمام إلى تحالف دول منطقة الخليج الذي تقترحه إيران.

جاءت تصريحات الحكيم، ردًا على سؤال حول ما إذا كان هناك إمكانية انضمام العراق إلي التحالف، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، قائلًا: "نحن ضد الانضمام إلى هذا التحالف في هذه المرحلة. نعتقد أننا بحاجة إلى وقت حتى يهدأ الوضع واستئناف المفاوضات بين الجانبين".

وقد دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال كلمة ألقاها يوم الأربعاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة، جميع دول منطقة الخليج للانضمام إلى مبادرة "تحالف الأمل من أجل السلام في مضيق هرمز" يقوم على "التفاهم المتبادل وعدم الاعتداء واحترام سيادة الدول".

وقد أوضحت الحكومة الإيرانية أن التحالف يشمل في المرحلة الأولى إيران والسعودية والعراق والبحرين والإمارات وقطر وعمان والكويت برعاية الأمم المتحدة.