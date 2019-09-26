شكرا لقرائتكم خبر عن محلل يمني : مليشيا الحوثي لن تقبل بحل الأزمة سياسيًا والان مع التفاصيل

أكد المحلل السياسي "نجيب غلاب"، اليوم الخميس، أن مليشيا الحوثي لن تقبل بأي حل سياسي يتم عرضه سوا أن تتسلم حكم اليمن أو الشمال كحد أدني، وهو أمر مستحيل أن يقبل به اي يمني، مؤكدًا أن الميليشيا ليس لها وظيفة في اليمن سوي الخراب والسرقة والنهب.

وقال "غلاب" في تغريدة لها على موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، "الحوثية لن تقبل باي حل سياسي غير تسليمها اليمن او الشمال كحد ادنى ولان الامر مستحيل يمنيا اولا واخيرا فان الحوثية تمثل جريمة لا وظيفة لها غير الخراب واللصوصية.. وستقاتل حتى اخر قبيلي معها وستكون اكبر نكبة على السلالة العنصرية خلال الالف سنة الماضية.. وستجرم الحوثية وتهزم شر هزيمة".