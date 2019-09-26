اصابة ثلاثة مدنيين بانفجار عبوة داخل باص شمالي بغداد

افاد مصدر امني، الخميس، باصابة ثلاثة مدنيين بانفجار عبوة داخل باص ركاب شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عبوة ناسفة كانت موضوعة داخل عجلة نوع كيا نقل ركاب انفجرت اثناء مرورها ضمن منطقة التاجي ما اسفر عن اصابة ثلاثة مدنيين بجروح مختلفة".

يذكر أن بغداد تتمتع باستقرار أمني نسبي، لكنها تشهد بين فترة وأخرى هجمات مسلحة وتعثر القوات الامنية على جثث مجهولة الهوية وتفكك عبوات ناسفة في مناطق متفرقة من العاصمة.