ماء نينوى تنوه الى ايقاف ضخ الماء في مناطق ايمن الموصل السبت والاحد المقبلين

وقالت المديرية في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "مديرية ماء نينوى ستقوم بٱيقاف الضخ في مشروع ماء الايمن القديم ولمدة يومين واعتبارا من يوم السبت المصادف 2019/9/28 وذلك لوجود اعمال صيانة في محطة السحب واصلاح كسر على الخط الناقل في منطقة مشيرفة".واضافت المديرية ان "المناطق المشمولة بالقطع هي المنطقة القديمة بالكامل وتموز ومشيرفة الاولى والثانية والهرمات الخامسة ومنطقة موصل الجديدة والرفاعي بالكامل، وحاوي الكنيسة النجار الرفاعي والمطاحن وقسم من اليرموك ومنطقة وادي حجر ومعسكر الغزلاني".

ودعت المديرية، المواطنين، الى "الترشيد في استهلاك الماء وملء الخزانات".

