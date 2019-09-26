عمليات سامراء للحشد الشعبي تصدر بياناً بشأن 'اتهامات' الكربولي

وقال المتحدث بإسم قيادة عمليات سامراء للحشد صفاء التميمي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إنه "في الوقت الذي يقدم فيه أبطال قيادة عمليات سامراء المقدسة للحشد الشعبي (سرايا السلام ، سابقاً) البطولات والتضحيات ومواصلة الجهود الأمنية الرامية الى تحقيق الإستقرار الأمني في سامراء تخرج بعض التصريحات من هنا وهناك لتبحث عن وسيلة للنيل من هؤلاء الأبطال".



وأضاف "نحن إذ نحتفظ بحق الرد القانوني وفق ما لنا من نحق وإجراءات قضائية سنقوم بها رداً على الإتهامات التي نشرها جمال الكربولي في مواقع التواصل الإجتماعي نود أن نبين أن "نظام الكفيل نظام وضع من قبل قيادة عمليات سامراء (القوات الأمنية) أسماء الكفلاء موجودة في السيطرات لدى القوات الأمنية بكتاب رسمي من قبل قيادة عمليات سامراء للقوات الأمنية ولا علاقة للحشد الشعبي اللواء 313 سرايا السلام بذلك".

ولفت التميمي أنه "لا علاقة لنا بعجلات الحمل فكل الإجراءات تتخذ من قبل القوات الأمنية المشرفة على السونار"، موضحاً أنه "بخصوص منع صيادي الأسماك فهذا الكلام أيضاً غير صحيح لأنهم موجودون في القاطع وبإشراف من القوات الأمنية الشرطة الإتحادية ولكننا أبعدناهم عن مناطق الخطر التي يتواجد فيها العدو وبسبب ما تعرضوا له حيث قُتل خمسة صيادين من قبل العدو قبل مدة".

وطالب رئيس حزب الحل جمال الكربولي، اليوم الخميس، قيادة عمليات سامراء بفرض سيطرتها وتفعيل قرارها برفع حظر التجوال الليل، فيما اشار الى ان بعض تشكيلات سرايا السلام تفرض "الاتاوات" على اصحاب عجلات الحمل بالقضاء.