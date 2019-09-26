عمليات سامراء للحشد الشعبي تصدر بياناً بشأن 'اتهامات' الكربولي

اصدرت قيادة عمليات سامراء للحشد الشعبي، الخميس، بياناً بشأن "اتهامات" نشرها رئيس حزب الحل جمال الكربولي في مواقع التواصل الإجتماعي عن الوضع في سامراء.
وأضاف "نحن إذ نحتفظ بحق الرد القانوني وفق ما لنا من نحق وإجراءات قضائية سنقوم بها رداً على الإتهامات التي نشرها جمال الكربولي في مواقع التواصل الإجتماعي نود أن نبين أن "نظام الكفيل نظام وضع من قبل قيادة عمليات سامراء (القوات الأمنية) أسماء الكفلاء موجودة في السيطرات لدى القوات الأمنية بكتاب رسمي من قبل قيادة عمليات سامراء للقوات الأمنية ولا علاقة للحشد الشعبي اللواء 313 سرايا السلام بذلك".
وطالب رئيس حزب الحل جمال الكربولي، اليوم الخميس، قيادة عمليات سامراء بفرض سيطرتها وتفعيل قرارها برفع حظر التجوال الليل، فيما اشار الى ان بعض تشكيلات سرايا السلام تفرض "الاتاوات" على اصحاب عجلات الحمل بالقضاء.
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