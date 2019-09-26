مدير عام الدفاع المدني يعلن السيطرة على حريق مؤسسة الشهداء

وقال بوهان في حديث لـ الخليج 365، إنه "تم السيطرة على حادث حريق اندلع داخل مؤسسة الشهداء ضمن منطقة الجادرية بمشاركة ٢٠ فرقة اطفاء بالاضافة الى عجلات السنوركل".

وأضاف "تجري حالياً عمليات التبريد"، مؤكداً أن "اسباب الحادث تحدد من قبل خبير الادلة الجنائية والذي سيباشر مهامه بعد انتهاء الحادث بالكامل".



وكان مصدر في الشرطة افاد، اليوم الخميس، بأن حريقا اندلع في مؤسسة الشهداء في منطقة الجادرية وسط بغداد.