وزير النقل: نتعامل بمنتهى الشفافية والوضوح في تنفيذ مشاريعنا وفق خطط مدروسة

اكد وزير النقل عبد الله لعيبي، الخميس، ان الوزارة تتعامل بـ"منتهى الشفافية والوضوح" في تنفيذ المشاريع وفق خطط مدروسة، مبينا ان هدف الوزارة هو النهوض بالواقع الخدمي.
واضافت الوزارة، أن "النائب اعرب عن تفائله بمستوى الخدمات التي تقدمها وزارة النقل بمختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية لاسيما تقدم مراحل الإنشاء في ميناء الفاو الكبير وارتفاع نسب الانجاز المتقدمة التي تحققت خلال الاشهر الماضية من عمر الحكومة الحالية".
من جانبه اكد الوزير "اننا اذ نؤيد النواب على ممارسة دورهم الرقابي والتشريعي، ونؤكد ان ابواب وزارة النقل مشرعة امام الجميع لاسيما نواب الشعب الذين يسعون الى التقويم وتطوير عمل الحكومة، اذ اننا نتعامل بمنتهى الشفافية والوضوح، في تنفيذ مشاريعنا وفق خطط مدروسة وتخطيط مسبق ودقيق، فالهدف واحد الا وهو النهوض بالواقع الخدمي للبلد عمومآ والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من الوزارة للمواطن العراقي خصوصاً".
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