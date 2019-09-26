وزير النقل: نتعامل بمنتهى الشفافية والوضوح في تنفيذ مشاريعنا وفق خطط مدروسة

وقالت وزارة النقل في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "وزير النقل عبد الله لعيبي، التقى اليوم عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي هشام السهيل في مكتبه بديوان الوزارة وأشاد السهيل بجهد وزارة النقل المتميز في تفويج الحجاج الى بيت الله الحرام هذا العام واكد انه الأفضل بين الاعوام الماضية من ناحية الخدمات المقدمة سواء بالنقل البري والجوي والالتزام بالتوقيات المحدده للرحلات بدقه عالية بالرغم من زيادة اعدادهم لهذا العام".واضافت الوزارة، أن "النائب اعرب عن تفائله بمستوى الخدمات التي تقدمها وزارة النقل بمختلف القطاعات الاقتصادية والخدمية لاسيما تقدم مراحل الإنشاء في ميناء الفاو الكبير وارتفاع نسب الانجاز المتقدمة التي تحققت خلال الاشهر الماضية من عمر الحكومة الحالية".

من جانبه اكد الوزير "اننا اذ نؤيد النواب على ممارسة دورهم الرقابي والتشريعي، ونؤكد ان ابواب وزارة النقل مشرعة امام الجميع لاسيما نواب الشعب الذين يسعون الى التقويم وتطوير عمل الحكومة، اذ اننا نتعامل بمنتهى الشفافية والوضوح، في تنفيذ مشاريعنا وفق خطط مدروسة وتخطيط مسبق ودقيق، فالهدف واحد الا وهو النهوض بالواقع الخدمي للبلد عمومآ والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من الوزارة للمواطن العراقي خصوصاً".

