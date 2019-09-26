الإمارات تشارك في اجتماع جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية

تشارك الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي الإماراتي في أعمال الاجتماع السنوي السابع لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية.

وبدأت الاجتماعات، اليوم الخميس، بالجامعة العربية وتناقش على مدى يومين موضوع أنظمة شؤون الموظفين العاملين في الأمانة العامة للبرلمانات العربية.

وقال أحمد شبيب الظاهري، الأمين العام للمجلس الوطني الاتحادي، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات، إن الاجتماع يتابع أنشطة الجمعية وتقريرها السنوي، بالإضافة إلى مناقشة الميزانية وتدارس جميع الموضوعات المتعلقة بعمل الأمانات العامة للبرلمانات وتطويرها.

وأضاف أن الاجتماع يناقش أيضا كيفية تنظيم المشاركات العربية في البرلمان الدولي أو الآسيوي أو الإسلامي أو الاتحاد البرلماني العربي، وكذلك مشاركة مجموعة من أعضاء البرلمانات العربية في اجتماعات البرلمان العربي التي تعقد في القاهرة.

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وأعرب عن أمله في أن تتوصل الاجتماعات إلى وضع خطط مستقبلية للاجتماعات القادمة وتحقيق المطلوب من إنشاء الجمعية لمصلحة العاملين في الأمانات العام للبرلمانات العربية.

من جانبه، دعا علام علي الكندري رئيس جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية، إلى توحيد إجراءات العمل لإدارات البرلمانات العربية وأنظمة شؤون الموظفين العاملين في الأمانات العامة للبرلمانات العربية، لخلق بيئة عمل تفضي إلى أداء برلماني متميز يساند أعضاء المجالس والبرلمانات للقيام بدورهم على الوجه الأكمل.

وأكد الكندري، خلال ترؤسه أعمال الاجتماع، أهمية الاجتماع، حيث يعكس مدى التعاون والتكامل بين الأمانات العامة للبرلمانات العربية من جهة، ومن جهة أخرى يبرهن على ما آلت إليه أنشطة الجمعية من نجاح دائم وتقدم مستمر.

بدوره، أكد فايز الشوابكة الأمين العام للاتحاد البرلماني العربي، في كلمته خلال الاجتماع، أهمية هذه الاجتماعات للمساهمة في بناء منظومة عمل عربي مشترك تواكب متطلبات المرحلة العصرية الراهنة وتلبي طموحات الشعوب العربية وبرلماناتها الوطنية في مواجهة التحديات والصعوبات التي تواجه الأمة العربية.

وشدد على أهمية الدور الذي تقوم به البرلمانات كونها تأتي تجسيدا لتطلعات الشعوب ولآمالها كما أنها تقوم بصناعة القوانين والتشريعات التي تحكم الدولة بأكملها.

وأضاف: "مع ازدياد حاجة البرلمانيين لمزيد من المعرفة العلمية المتخصصة، أصبحت الحاجة ملحة لتطوير الأداء المؤسسي البرلماني وذلك عبر تطوير أداء الأمانات العامة للبرلمانات العربية كونها الحاضنة الأولى لفريق العمل الفني متعدد الاختصاصات الذي عمل على تحويل رؤية البرلمان ورسالاته إلى واقع ملموس يلمس طموحات الشعب وتطلعاته".