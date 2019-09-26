متحدث البرلمان المصري: الشعب يرفض دعوات التخريب الإخوانية

قال الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم البرلمان المصري، إن الشعب يرفض دعوات التخريب الإخوانية الإرهابية التي تسعى لضرب استقرار الدولة المصرية.

وأكد "حسب الله"، في حوار مع "العين الإخبارية"، أن الشعب المصري لفظ جماعة الإخوان الإرهابية ويرفض تماما دعوات التخريب، مشيرا إلى أن محاولات خداع المصريين بالكذب والشائعات لن تنجح، لأنهم أصبحوا أكثر وعيا وقدرة على التفريق بين الحقائق ودعوات إثارة الفوضى والتخريب.

واستنكر المتحدث باسم البرلمان المصري تغطية قناة الجزيرة القطرية للأحداث في مصر، مؤكدا أنها أداة إخوانية للترويج للشائعات بهدف إثارة الفوضى، وأن الشعب المصري على ثقة تامة بأن القناة القطرية إحدى الأدوات التي يستخدمها تنظيم الإخوان الإرهابي لإسقاط الدول العربية وتدميرها.

وأوضح أن الجماعة الإرهابية ما زالت تواصل بث سمومها في الشارع المصري، ولكن لن يستجيب الشعب لها، وأعلنها أكثر من مرة الوقوف خلف الدولة المصرية وقياداتها وتحمله الصعاب التي تمر بها البلاد، مؤكدا أنه رغم الدعوات المكثفة لسيناريوهات الخراب والتدمير، فإنه يثق بأن الشعب المصري لن يستجيب ويدرك مدى ما يقوم به الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي لصالح الوطن.

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وشدد "حسب الله" على أن محاولات الوقيعة بين الجيش والشعب المصري لن تنجح وأن محصلتها جميعا "صفر"، مؤكدا ثقة المصريين الكاملة في جيشهم ورئيسهم.



وأكد متحدث البرلمان المصري أن الجماعة الإرهابية تقود مخططاتها العدائية ضد مصر من تركيا برعاية الرئيس التركي رجب أردوغان، الذي يكن عداء وكراهية شديدة لمصر والمصريين، على حد تعبيره.

وقال حسب الله إن أردوغان يعاني من حالة جنون وهوس منذ وصوله للحكم، وكشف عن هويته الإخوانية بمجرد سقوط أحلامه في قيادة المنطقة.

وأضاف لـ"العين الإخبارية" أن "المهووس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحدث عن سوريا والأكراد والنظام العالمي والأمم المتحدة ومحمد مرسي إلا أنه لم يتحدث عن تركيا وشعبها نهائيا".

وطالب حسب الله أردوغان بأن ينشغل بأحوال بلاده والأزمات السياسية والاقتصادية التي تضرب تركيا حاليا وأفقدته عقله، وأشار إلى أن فترة حكم أردوغان تشهد أسوأ حالة قمع واعتقالات للمعارضة التركية وارتكاب مجازر مروعة بحق الأكراد.

ولفت إلى أنه استغل اللاجئين والآن يرسل تهديدات واضحة وصريحة من أمام الأمم المتحدة لأوروبا بورقة اللاجئين السوريين، وفتح الباب لهم للهجرة لأوروبا في عملية ابتزاز علنية أمام العالم أجمع.