هوك: واشنطن تواصل فضح إرهاب النظام الإيراني

قال براين هوك المبعوث الأمريكي الخاص بشأن إيران إن واشنطن تواصل فرض دبلوماسيتها لفضح إرهاب النظام الإيراني.

وأضاف هوك في تصريحات صحفية أن إيران تخلق العنف والفوضى وتدعي أنها دولة ديمقراطية، ما دفع واشنطن للاستمرار في حملة الضغط عليها.

وأكد المبعوث الأمريكي أن الهجمات التي استهدفت منشآت نفطية تابعة لشركة أرامكو السعودية في 14 سبتمبر/أيلول الجاري يعتبر عملا حربيا.

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وأشار إلى أن هناك تغييرا مهما في الموقف الأوروبي إزاء النظام الإيراني الذي ينتهك باستمرار الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 وفشلت مساعي إصلاح عيوبه.

ولفت هوك إلى أن النظام الإيراني يمضي قدما لإنتاج السلاح النووي وأن بلاده ستفرض قيودا أكثر صرامة على الأنشطة النووية الإيرانية إذا لم تتوقف عن انتهاكاتها.

ونوه المبعوث الأمريكي بأن هناك دولا أخرى ستنضم إلى واشنطن في التحالف الدولي لحماية حرية الملاحة الدولية في الخليج.

وتابع: "النظام الإيراني اتخذ مليشيا حزب الله نموذجا يحاول تكراره في اليمن عن طريق الحوثيين"، لافتا إلى أن طهران تستخدمهم لصالحها في تنفيذ أجندتها في لبنان واليمن.

وأكد براين هوك أن مليشيا حزب الله بمثابة حكومة أخرى داخل الدولة اللبنانية، وتقوض أمنها واستقرارها.