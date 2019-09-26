تسريب صوتي جديد يفضح مخطط الإخوان لتفجير القاهرة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تسريب صوتي جديد يضاف إلى صندوق جرائم الإخوان الأسود، ويفضح مخططات قيادات الجماعة الإرهابية لنشر الفوضى والخراب في شوارع مصر.

التسريب الجديد هذه المرة بين القيادي الإخواني الهارب في تركيا علي بطيخ وأحد شباب الإخونجية يدعوهم من خلاله للحشد والنزول إلى الشوارع والميادين المصرية، بدعم وتمويل من أبيهم العثماني رجب طيب أردوغان الذي آواهم ومولهم وعلمهم الإرهاب.

ليست جريمة التحريض على الفوضى وتهديد أمن المواطنين بالجديدة على الإخونجية، بل صارت الجماعة المحظورة تتنفس الفوضى كالهواء المسموم، وتستعين بالقوى الخارجية من أجل زعزعة استقرار المنطقة.

تورط أحفاد حسن البنا وسيد قطب في تنفيذ عمليات إرهابية على يد أذرع الجماعة المسلحة في مختلف المحافظات المصرية، وعلى رأسها حركتا "حسم" و"لواء الثورة" اللتان تمارسان إجرامهما ضد الأقباط والمدنيين وقيادات الجيش والشرطة للعودة للمشهد السياسي من جديد حتى لو لزم الأمر إبادة الجميع.

تحذيرات شيطانية وتهديدات إخوانية وعبارات طائفية تفضح ضغائن التنظيم الدولي للإخوان، الذي يعيث في الأرض فسادا، وتكشف للقاصي والداني عن مدى خيانة الجماعة الإرهابية التي تهدد أمن وسلامة البلاد.