رحيل جاك شيراك الرئيس الفرنسي الأسبق

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - توفي اليوم الخميس الرئيس الفرنسي الأسبق جاك شيراك عن عمر ناهز 86 عاما، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.

شغل شيراك، المولود في باريس في نوفمبر 1932، رئاسة فرنسا من 1995 حتى 2007.

قبل الرئاسة، تولى شيراك منصب رئيس الوزراء في فرنسا بين عامي 1974- 1976، وأيضا بين عامي 1986-1988.

انتمى شيراك لتيار يمين الوسط وكان شخصية بارزة في المشهد السياسي الفرنسي لعقود. بدايته السياسية كانت مطلع ستينيات القرن الماضي إذ تولى منصب رئيس الموظفين التابعين لرئيس الوزراء الفرنسي جورج بومبيدو.

وكان من أبرز مواقفه السياسية رفضه المشاركة في الغزو الأمريكي - البريطاني للعراق في 2003.