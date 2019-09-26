مكالمة ترامب.. البيت الأبيض يندد بـ"هستيريا" الديمقراطيين

ندد البيت الأبيض، الخميس، بما اعتبره "هستيريا" الديمقراطيين، بعدما نشر الكونجرس وثيقة لعنصر استخبارات أورد فيها أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سعى لتدخل أوكرانيا للتأثير في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام: "لم يتغير شيء مع نشر هذه الوثيقة التي لا تعدو كونها تجميعاً لروايات مختلقة ومقالات صحفية".

وأضافت أن "البيت الأبيض سيواصل رفض الهستيريا والتفسيرات الخاطئة التي يروج لها الديمقراطيون والعديد من وسائل الإعلام".

وفي وقت سابق، أظهرت وثيقة شكوى لعميل استخبارات نشرت، الخميس، أن ترامب سعى إلى تدخل أوكرانيا للتأثير على انتخابات الرئاسة الأمريكية المقررة في عام 2020.

وكتب المسؤول المجهول الهوية في الشكوى التي نشرها الكونجرس "تلقيت معلومات من مسؤولين أمريكيين عديدين أن ترامب يستخدم سلطات منصبه لتأمين تدخل من دولة أجنبية في انتخابات 2020".

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وأضاف أن مسؤولين في البيت الأبيض أعربوا عن خشيتهم من خطورة مكالمة ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، وأبلغوه أنهم على الأرجح "شهدوا استغلال الرئيس لمنصبه للحصول على مكسب شخصي".

وقال "في الأيام التي تلت المكالمة الهاتفية، علمت من العديد من المسؤولين الأمريكيين أن مسؤولين بارزين في البيت الأبيض تدخلوا لمنع الاطلاع على كامل مضمون المكالمة الهاتفية".

وأشار في الشكوى التي وصفها بأنها "ذات طبيعة ملحة" إلى أن "هذه التحركات أكدت لي أن مسؤولي البيت الأبيض يدركون جسامة ما ورد في المكالمة".

وأظهر مضمون المكالمة التي نشرها البيت الأبيض، الأربعاء، أن ترامب طلب بشكل متكرر من الرئيس الأوكراني المساعدة في تحقيق يتعلق بالمرشح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية جو بايدن وابنه هانتر بايدن.

وفتح مجلس النواب الأمريكي، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، تحقيقاً بهدف عزل الرئيس ترامب لإساءة استخدام منصبه.