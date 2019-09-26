بيلوسي: لن نصدر حكما متسرعا على ترامب

رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي - أ.ف.ب

قالت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، الخميس: لسنا في عجلة من أمرنا لإصدار حكم على الرئيس دونالد ترامب بشأن مكالمته مع نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وأضافت بيلوسي في تصريحات أوردتها وكالة فرانس برس:"نحتاج لإجراء تحقيق أولا"، موضحة أن البيت الأبيض يسعى إلى التكتم على ترامب بشأن مكالمته مع نظيره الأوكراني".

وأشارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي إلى أن ترامب خان القسم الرئاسي والأمن القومي لبلاده.

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وأمس الأربعاء، قالت بيلوسي إن ملخص المحادثة الهاتفية بين ترامب وزيلينسكي في يوليو/تموز الماضي، والذي نشرته وزارة العدل، يؤكد الحاجة إلى تحقيق بشأن مساءلة الرئيس الأمريكي.

وأضافت في بيان: "إصدار البيت الأبيض لملخص المحادثة يؤكد قيام الرئيس بسلوك يقوض نزاهة انتخاباتنا والمنصب الذي يتولاه وأمننا القومي".

وأظهر مضمون المكالمة الهاتفية بين الرئيسين الأمريكي والأوكراني التي نشرها البيت الأبيض، الأربعاء، أن دونالد ترامب طلب فعلا من فولوديمير زيلينسكي التحقيق بشأن خصمه جو بايدن نائب الرئيس السابق.

وقال ترامب لزيلينسكي في المكالمة التي جرت في 25 يوليو/تموز: "ثمة حديث كثير عن نجل بايدن، وأن بايدن أوقف التحقيق، ويريد أناس كثيرون أن يعرفوا المزيد عن هذا الموضوع، من هنا سيكون رائعا أن تجروا تحقيقا في هذا الشأن".