القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تعهدت وكيلة وزارة الخزانة الأمريكية للإرهاب والاستخبارات المالية سيجال ماندلكر، بالعمل الجاد والعاجل مع المؤسسات المعنية في بلاده، لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
والتقت ماندلكر، الخميس، في مقر بعثة السودان بنيويورك، رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وبحسب وكالة السودان للأنباء الرسمية، فإن "الطرفين ناقشا سبل التعاون والتنسيق بين مكتب وكيلة وزارة الخزانة للإرهاب والاستخبارات المالية والأجهزة المناظرة له في الحكومة السودانية".
وأكدت ماندلكر دعم الولايات المتحدة للسودان في مجال الإصلاح الهيكلي لقطاع المصارف والبنوك، إلى جانب برامج رفع القدرات في مجال مكافحة تمويل الإرهاب.
كانت هذه تفاصيل خبر مسؤولة أمريكية تتعهد بالعمل لإزالة السودان من قائمة الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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