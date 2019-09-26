بيلوسي تزعم أن ترامب حاول التغطية على مساعي للضغط على أوكرانيا

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رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي في مبنى الكونجرس في واشنطن يوم 24 سبتمبر 2019 اتهمت نانسي بيلوسي رئيس مجلس النواب الأمريكي الرئيس دونالد ترامب يوم الخميس بأنه سعى للتغطية على محاولة قام بها للضغط على أوكرانيا للتحقيق مع المرشح الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية جو بايدن. وقالت بيلوسي للصحفيين في الكونجرس إن إجراءات المساءلة التي بدأها النواب الديمقراطيون ستركز على قضية أوكرانيا وإن القضايا الأخرى التي قد يكون ترامب قد استغل سلطاته فيها ستبحث في وقت لاحق.

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