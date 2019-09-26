الان تتابع سفارة المملكة في تركيا: لم يتم تسجيل أي إصابات جراء زلزال إسطنبول والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات أكدت سفارة المملكة في تركيا أنه لم يتم تسجيل أي إصابات جراء زلزال إسطنبول وأهابت السفارة في بيان بالمواطنين أخذ الحيطة و الحذر و الاتصال في حالة الطوارئ بالأرقام المخصصة لذلك

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