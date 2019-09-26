بومبيو: سنزيد العقوبات على إيران إذا واصلت اعتدائها على الدول العربية

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن العقوبات الأميركية ستتواصل على طهران في حال واصلت سياساتها الحالية.

وأضاف في كلمة قبل قليل: “مستمرون في حملة الضغط القصوى على النظام الإيراني”.

وتابع: “سنزيد العقوبات على إيران إذا واصلت اعتدائها على الدول العربية”.