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الان تتابع بومبيو: سنزيد العقوبات على إيران إذا واصلت اعتدائها على الدول العربية والان مع التفاصيل
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قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، إن العقوبات الأميركية ستتواصل على طهران في حال واصلت سياساتها الحالية.
وأضاف في كلمة قبل قليل: “مستمرون في حملة الضغط القصوى على النظام الإيراني”.
وتابع: “سنزيد العقوبات على إيران إذا واصلت اعتدائها على الدول العربية”.
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